Минобороны РФ: войска России отразили все контратаки ВСУ на Запорожском направлении
2022-10-11
13:31
В Министерстве обороны России рассказали о неудачных попытках наступления украинских военных на Запорожье.
11 октября Минобороны России обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что за минувшие сутки украинские войска предприняли три попытки контратаки на Запорожском направлении фронта, выдвинувшись к позициям ВС РФ в Запорожье из трёх населённых пунктов Донецкой Народной республики.
По данным Минобороны, все три попытки ВСУ контратаковать Запорожье провалились, а украинская армия понесла потери в виде 30 человек личного состава, одного танка и трёх бронемашин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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