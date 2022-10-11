Минобороны РФ: войска России отразили все контратаки ВСУ на Запорожском направлении

2022-10-11

13:31

В Министерстве обороны России рассказали о неудачных попытках наступления украинских военных на Запорожье.

11 октября Минобороны России обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что за минувшие сутки украинские войска предприняли три попытки контратаки на Запорожском направлении фронта, выдвинувшись к позициям ВС РФ в Запорожье из трёх населённых пунктов Донецкой Народной республики.

По данным Минобороны, все три попытки ВСУ контратаковать Запорожье провалились, а украинская армия понесла потери в виде 30 человек личного состава, одного танка и трёх бронемашин.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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