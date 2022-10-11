Минобороны РФ: российские военные уничтожили 2 базы с топливом для ВСУ

2022-10-11

13:34

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими военными двух баз с топливом для ВСУ в Днепропетровской области.

Во вторник, 11 октября 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за минувшие сутки служащие российской армии уничтожили две базы с топливом для военной техники ВСУ в Днепропетровске и Павлограде.

Конашеков также рассказал о ликвидации российскими военнослужащими склада вооружения ВСУ в районе Николаева и склада боеприпасов с реактивными снарядами к РСЗО HIMARS в ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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