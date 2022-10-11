Глава КГБ Беларуси Тертель заявил о наступлении ключевой фазы спецоперации в Украине
2022-10-11
13:41
Глава Комитета Государственной Безопасности (КГБ) Республики Беларусь Иван Тертель заявил, что боевые действия на украинской территории в ближайшее время вступят в ключевую фазу.
Иван Тертель отметил, что переломный момент в российской специальной военной операции в Украине может наступить с ноября 2022 года по февраль 2023 года. По его словам, для этого необходимо лишь «качественно провести мобилизацию и обеспечить группировку техническими средствами и передовым вооружением».
Глава КГБ Беларуси подчеркнул, что по оценкам белорусской разведки, в период с ноября текущего года по февраль следующего года, начнется острая фаза специальной военной операции, которая приведет к переломному моменту.
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. Позднее российского Министерство обороны заявило, что мобилизован будет 1% резерва или около 300 тысяч граждан РФ.
В данный момент мобилизованные россияне проходят обучения в военных частях, а также получают возможность ознакомится с новейшими типами вооружения российской армии. Некоторые призывники уже отправляются в распоряжение частей на территориях ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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