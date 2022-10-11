Лукашенко приказал провести комплексную проверку Вооруженных сил Беларуси
2022-10-11
14:05
Сегодня, 11 октября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приказал Министерству обороны страны провести комплексную проверку Вооруженных сил.
Министерство обороны Республики Беларусь сообщает, что с 11 октября 2022 года начнется проведение комплексной проверки Вооруженных сил страны на состояние боеготовности. В ходе проверки будет определена готовность белорусской армии выполнять боевые задачи.
По предварительной информации, некоторые воинские части Вооруженных сил Республики Беларусь отработают вопросы по приведению в боевую готовность орудий и личного состава, а также совершат марш и развертывания группировок в определенных районах.
Предполагается, что в ходе проверки Вооруженные силы страны проведут ряд учений по ликвидации условного противника. Полигоны проведения учений не сообщаются, однако Министерство обороны Республики Беларусь пообещало своевременно предоставлять информацию.
Напомним, проверки Вооруженных сил не только в Беларуси, но и России не являются чем-то необычным. Они могут проходить как в плановом режиме, так и внезапно. В данном случае, речь идет о внезапной проверке ВС РБ.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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