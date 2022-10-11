Песков: де-факто США застряли в конфликте вокруг Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американцы сегодня де-факто застряли в конфликте вокруг Украины, поэтому будут и дальше снабжать ее вооружением.

Песков отметил, что сегодня уже очевидно — «по-русски — уши торчат». По его словам, американское участие в украинском конфликте видно невооруженным взглядом, поэтому де-факто они там застряли.

Это означает, что они и дальше будут снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ) вооружением и финансированием. Такой же точки зрения придерживается министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который назвал США стороной конфликта в Украине.

В конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине фактически идет конфликт между Россией и коллективным Западом, поэтому частичная мобилизация в стране просто необходима для этого противостояния.

21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет менее чем об 1% мобилизационного ресурса России или около 300 тысяч человек.