Кремль отреагировал на заявление США о продолжении поставок вооружения Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва четко видит сигналы Вашингтона о том, что американская сторона будет продолжать поставки вооружения Украине.

Он напомнил, что о разговоре президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским стало известно еще вчера, когда стороны договорились о необходимости новых поставок вооружения, в том числе и современных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Песков считает, что новые поставки вооружения Украине будут способствовать затягиванию конфликта. Это сделает конфликт «максимально больным для украинской стороны». При этом Вашингтон продолжит обвинять во всем Москву и «не замечать преступления Киева».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что призывы США к мирным переговорам в Украине ничто иное как лицемерие. Она заявила, что Москва никак не препятствует мирным переговорам с Киевом.

При этом официальный представитель Службы национальной безопасности США Джон Кирби призвал Киев и Москву к мирному урегулированию конфликта отметив, что российская сторона не проявляет инициативу для проведения переговоров.