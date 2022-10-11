МИД Индонезии: Путин и Зеленский примут личное участие в саммите G20 на Бали
2022-10-11
15:12
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что Путин и Зеленский поучаствуют в саммите "Большой двадцатки".
11 октября глава индонезийского Министерства иностранных дел Ретно Марсуди публично заявила, что Владимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили, что лично приедут на Бали в период с 15 по 16 ноября 2022 года для участия в саммите G20. По словам Марсуди, это фактически означает гарантию первой личной встречи Зеленского и Путина с начала спецоперации в Украине.
Примечательно, что ранее пресс-серкетарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что Россия примет участие в саммите "Большой двадцатки", однако пока неизвестно, в каком формате это состоится.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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