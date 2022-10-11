Авторитетная газета Financial Times сообщает, что российские удары по украинской территории показали нехватку и слабость систем противовоздушной обороны (ПВО) у ВСУ.

Ударами Россия прощупала слабые места Украины и, они проявили себя в полной мере. Российская армия внесла ясность в то, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нахватает систем ПВО, а стоящие на вооружении системы довольно слабые для отражения массированных атак.

При этом территория Украины достаточно большая, что означает возможность подлета российских ракет с разных направлений. В данном случае, российская армия получила информацию о наиболее уязвимых местах страны, где возможность отразить атаки на низком уровне.

Ситуация осложняется тем, что военное руководство Украины перебросило большую часть Вооруженных сил и подобных систем противовоздушной обороны на передовую — линию соприкосновения.

Ранее несколько авторитетных информационных агенств сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен запросить современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и другие вооружения у стран «Большой семерки» сегодня, 11 октября 2022 года.