Financial Times: российские удары по Украине показали слабость и нехватку систем ПВО
2022-10-11
15:16
Авторитетная газета Financial Times сообщает, что российские удары по украинской территории показали нехватку и слабость систем противовоздушной обороны (ПВО) у ВСУ.
Ударами Россия прощупала слабые места Украины и, они проявили себя в полной мере. Российская армия внесла ясность в то, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нахватает систем ПВО, а стоящие на вооружении системы довольно слабые для отражения массированных атак.
При этом территория Украины достаточно большая, что означает возможность подлета российских ракет с разных направлений. В данном случае, российская армия получила информацию о наиболее уязвимых местах страны, где возможность отразить атаки на низком уровне.
Ситуация осложняется тем, что военное руководство Украины перебросило большую часть Вооруженных сил и подобных систем противовоздушной обороны на передовую — линию соприкосновения.
Ранее несколько авторитетных информационных агенств сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен запросить современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и другие вооружения у стран «Большой семерки» сегодня, 11 октября 2022 года.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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