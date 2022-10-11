ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, 2000 человек остались без света
2022-10-11
16:58
Украинские войска нанесли удар по подстанции в Шебекино Белгородской области
Вооруженные силы Украины снова обстреляли территорию Белгородской области Российской Федерации.
На этот раз целью украинских националистов стала подстанция в Шебекино. Об обстреле сообщил губернатор области Гладков.
По сообщению информационного агентства ТАСС, без водоснабжения и электричества остались две тысячи человек.
"Две тыс. человек остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ подстанции в Белгородской области, сообщил губернатор", - передает ТАСС.
Напомним, что вчера, 10 октября, в рамках СВО российские войска нанесли удары по электростанциям на территории всей Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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