Украинские войска нанесли удар по подстанции в Шебекино Белгородской области

Вооруженные силы Украины снова обстреляли территорию Белгородской области Российской Федерации.

На этот раз целью украинских националистов стала подстанция в Шебекино. Об обстреле сообщил губернатор области Гладков.

По сообщению информационного агентства ТАСС, без водоснабжения и электричества остались две тысячи человек.

"Две тыс. человек остались без энергоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ подстанции в Белгородской области, сообщил губернатор", - передает ТАСС.

Напомним, что вчера, 10 октября, в рамках СВО российские войска нанесли удары по электростанциям на территории всей Украины.