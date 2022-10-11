Швеция отказала России в доступе к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Швеция откажет России в доступе к расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на пресс-конференции, сообщает Bloomberg.

Российские власти требуют участия в расследовании взрывов, повредивших газопроводы "Северный поток". С этой просьбой премьер-министр Михаил Мишустин обратился к своей шведской коллеге Магдалене Андерссон.

Глава правительства заявила, что Швеция откажет России в доступе к расследованию.

"Первоначальные расследования в Швеции носят конфиденциальный характер, и, конечно, это относится и к этому делу", — сказала Андерссон, которую цитирует Bloomberg.

Премьер сообщила, что в предварительном следствии шведские власти сотрудничают с Данией и Германией.

"Это произошло в экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, не только с учетом напряженной политики безопасности. К сожалению, мы должны быть готовы к тому, что могут произойти и другие инциденты", — пояснила она.

Президент России Владимир Путин ранее обвинил страны Запада в повреждении трубопроводов, посчитав во время своего выступления в Москве, что это признак "террора". Этот сценарий отвергается США и их союзниками.

Прения обеих сторон произошли на внеочередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое было организовано по просьбе России в связи со взрывами на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2".