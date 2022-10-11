В Астане пройдет встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана

Глав МИД Армении, России и Азербайджана планируют провести встречу 14 октября в Астане.

Сегодня днем пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян сообщил РИА Новости, что трехсторонняя встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана планируется 14 октября в Астане по инициативе российской стороны.

Унанян уточнил, что планируется встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.