Лукашенко заявил, что в развитии СНГ многое будет зависеть от «старейшин»
2022-10-11
20:29
После встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Александр Лукашенко заявил, что нынешние кризисы могут способствовать укреплению взаимодействия между странами СНГ.
Он признал, что сегодня для этих стран наступили сложные времена. По мнению белорусского лидера, это поможет станам СНГ стать крепче.
Лукашенко отметил, что кризисы нужно использовать для укрепления, и Беларусь к этому готова. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от «старейшин» СНГ, напомнив, что они с Рахмоном работают уже много лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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