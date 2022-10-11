Туман содержит грибки и аллергены вредные для человеческого организма

2022-10-11

20:50

Врач-иммунолог Надежда Логина объяснила, почему туман представляет угрозу для человека.

«Туман появляется, когда теплые слои воздуха резко остывают с образованием капелек влаги. То есть это мельчайшие капельки воды. И в них могут попадать всевозможные выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы, а также аллергены», — рассказала Надежда Логина изданию «Вечерняя Москва».

Долгое время в тумане сохраняются споры плесневых грибов, пыльца растений — особенно сорных трав, которые могут цвести до середины сентября.

Туман представляет так же определенную опасность для водителей: он вызывает сонливость.

Опубликовано: Храмова Оксана







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