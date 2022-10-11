Актер Сергей Шевкуненко променял кинокарьеру на криминал, и стал авторитетом по прозвищу Артист

У актера Сергея Шевкуненко была счастливая семья и достойная карьера, но он в итоге стал криминальным авторитетом с прозвищем Артист.

Сергей Шевкуненко родился в благополучной творческой семье. Отец его Юрий Александрович был сценаристом и критиком, работал на Мосфильме, мама, Полина Васильевна некогда была актрисой, но решила, что семья и дети ей важнее. Кроме Сергея у супругов была старшая дочь Ольга. Сергей Шевкуненко родился в 1959-м году. Его отец на радостях написал пьесу Сережка с Малой Бронной.

С малых лет мальчик был окружен заботой и вниманием своих родителей и сестры. Но счастье разрушила болезнь и смерть отца и мужа Юрия Шевкуненко. Матери пришлось искать работу. К счастью, Эльдар Рязанов помог ей устроиться помощником режиссера на Мосфильм. Но детям она уже не могла уделять так много внимания, как раньше, и четырехлетним Сережкой стала в основном заниматься старшая сестра, разница в возрасте с которой у него составляла четырнадцать лет. Для Сергея Ольга всегда была авторитетом.

Мальчик рос лидером по натуре, и мечтал стать военным. Родные поддерживали его в этом стремлении. Когда же Сергею исполнилось тринадцать лет, Ольга вышла замуж, и переехала с мужем сначала в Израиль, а потом в Америку. В условиях тотальной занятости матери, подросток остался с собой один на один. Вскоре он примкнул к компании местных хулиганов, где стал зарабатывать себе авторитет. В итоге Сергея поставили на учет в милицию.

К счастью, мать привела его на съемки, и мальчика заметили. Его взяли на роль Миши Полякова в фильм Кортик, а потом и в его продолжение Бронзовая птица, которое растянулось на три серии. Потом был еще один фильм Пропавшая экспедиция. Постепенно Шевкуненко-младший приобретал известность, но построить полноценную карьеру мешала его неуживчивость, которая режиссерам не нравилась.

Потом Полина Васильевна устроила его на работу в механический цех Мосфильма, но Сергея это не интересовало. Он прогуливал работу, учиться тоже не хотел, и приобрел ряд вредных привычек. А потом дело дошло и до правонарушений. Драки и кражи привели Сергея Шевкуненко в колонию.

После первого срока он захотел вернуться к актерской профессии, но к тому времени никто уже не хотел с ним связываться. Шевкуненко продолжал аморальный образ жизни, попадался на кражах, и в результате к 1994-му году в него на счету было пять судимостей, а общий срок пребывания в тюрьме составлял четырнадцать с лишним лет.

В девяностые Сергей Шевкуненко стал главарем преступной банды, которая занималась рэкетом, мошенничеством, угонами авто и даже похищением людей. В какой-то момент он понял, что дошел до края, и стал собирать документы, чтобы переехать к сестре в Штаты, забрав с собой мать.

Но, увы, этому не суждено было случиться. Тридцатипятилетний вор в законе по прозвищу Артист, коим стал юный некогда актер Сергей Шевкуненко был застрелен киллером в родительской квартире вместе с матерью.