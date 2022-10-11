Тото Кутуньо в браке со своей женой Карлой вот уже пятьдесят лет, и она простила его измены

Певец Тото Кутуньо отметил золотой юбилей своей свадьбы с женой Карлой, но в течение жизни он изменял супруге, поэтому счастье это далось им нелегко.

Сальваторе Кутуньо родился в итальянской Тоскане в 1943-м году. В детстве его прозвали Тото, и это нежное прозвище стало впоследствии его сценическим псевдонимом. У него с ранних лет стали проявляться незаурядные способности к музыке, унаследованные от отца, который отлично играл на трубе.

В тринадцатилетнем возрасте мальчик занял третье место на местном музыкальном конкурсе, потом до девятнадцати лет экспериментировал с музыкальными инструментами в различных вокальных группах, а затем стал пробовать себя и в качестве композитора. Впоследствии его песни пели такие знаменитости как Джо Дассен, Мирей Матье и Адриано Челентано. В 1971-м году Тото Кутуньо женился на своей возлюбленной Карле.

В настоящее время супруги уже прожили вместе пятьдесят лет. Но легкими их назвать нельзя. Известный певец и композитор всегда был обласкан женским вниманием, и не отказывал себе в удовольствии закрутить роман с очередной понравившейся ему красоткой. И Карла хорошо знала о том, что супруг ей неверен, но все же прощала его.

В то же время артист заявляет, что, несмотря на все интрижки на стороне, по-настоящему он всю жизнь любил только свою жену. Не скрывает он и то, что очень благодарен Карле за поддержку в трудные времена. Тото Кутуньо не сразу приобрел известность. Приходилось семье столкнуться и с материальными проблемами, но Карла верила в успех мужа.

Их союз едва не пошатнул роман Тото с Кристиной Ланчи, от которой у него родился сын Нико. Певцу было на тот момент уже пятьдесят лет, и рождение сына обрадовало его, ведь в браке с Карлой им завести детей не удалось. Беременность жены оборвалась до рождения ребенка.

Карла была подавлена и разочарована предательством мужа, но нашла в себе силы простить его, и никогда не строила препон в его общении с сыном. И даже наладила сама отношения с мальчиком, который уже давно взрослый, и, как и отец, интересуется музыкой.

Тото Кутуньо очень гордится своим сыном, но признает, что его измены и рождение внебрачного ребенка причинили жене сильную боль, за что он себя корит и по сей день.

В 2007-м году у Тото диагностировали онкологию. Ему пришлось пройти не один курс химиотерапии, но, к счастью, он выздоровел. И на этом тяжелейшем этапе его поддерживала верная Карла.

Сейчас артист продолжает выступать, но более пристально следит за своим здоровьем, и старается придерживаться здорового образа жизни. И, похоже, войдя в зрелый возраст, он оценил, какое сокровище ему досталось в жизни!