Лавров рассказал, по какой причине шоу Подольской на Ютубе прогорело

Музыкальный продюсер Сергей Лавров убеждён, что Наталья Подольская сама виновата в том, что её шоу на Ютубе никто не смотрит.

Совсем недавно исполнительница Наталья Подольская запустила шоу на Ютубе, которое почти сразу потерпело фиаско. Рейтинги передачи очень низкие.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров в курсе, по какой причине так произошло. Деятель музыкальной индустрии заявил, что во всём виновата сама жена Владимира Преснякова.

Продюсер не отрицает, что певица образованная, умеет правильно и связно излагать мысли, но присутствует один очень весомый недостаток, который и стал причиной краха передачи.

Лавров заметил: "Иногда правильная речь не нужна. Нужнее твоя харизма. У Подольской есть хороший словарный запас. Но где толк?

Где энергетика. Никто вообще ее не смотрит, рейтингов ноль. Людей зажигать нужно, чтобы глаза горели".