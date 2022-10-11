Лавров рассказал, по какой причине шоу Подольской на Ютубе прогорело
2022-10-11
21:39
Музыкальный продюсер Сергей Лавров убеждён, что Наталья Подольская сама виновата в том, что её шоу на Ютубе никто не смотрит.
Совсем недавно исполнительница Наталья Подольская запустила шоу на Ютубе, которое почти сразу потерпело фиаско. Рейтинги передачи очень низкие.
Музыкальный продюсер Сергей Лавров в курсе, по какой причине так произошло. Деятель музыкальной индустрии заявил, что во всём виновата сама жена Владимира Преснякова.
Продюсер не отрицает, что певица образованная, умеет правильно и связно излагать мысли, но присутствует один очень весомый недостаток, который и стал причиной краха передачи.
Лавров заметил: "Иногда правильная речь не нужна. Нужнее твоя харизма. У Подольской есть хороший словарный запас. Но где толк?
Где энергетика. Никто вообще ее не смотрит, рейтингов ноль. Людей зажигать нужно, чтобы глаза горели".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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