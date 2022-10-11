В Киеве снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину

2022-10-11

21:51

В центре Киева демонтировали один из памятников великому русскому поэту Александру Пушкину.

11 сентября украинское интернет-издание «Страна.ua», ссылаясь на соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова сообщила, что в центре Киева был произведён демонтаж памятника «символа русского мира» Александра Пушкина.

Поздняков также добавил, что в столице Украины планируется снести ещё восемь монументов, которые были установлены в память о великом русском поэте Пушкине, столь неугодному киевскому режиму.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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