В Киеве снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину

В центре Киева демонтировали один из памятников великому русскому поэту Александру Пушкину.

11 сентября украинское интернет-издание «Страна.ua», ссылаясь на соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова сообщила, что в центре Киева был произведён демонтаж памятника «символа русского мира» Александра Пушкина.

Поздняков также добавил, что в столице Украины планируется снести ещё восемь монументов, которые были установлены в память о великом русском поэте Пушкине, столь неугодному киевскому режиму.