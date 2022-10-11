Минобороны Молдовы не исключает частичной мобилизации в стране
2022-10-11
22:30
Глава Минобороны Молдовы Анатолий Носатый в эфире PRO TV заявил, что в стране может быть объявлена частичная мобилизация. Он уточнил, что это возможно в случае серьезных рисков.
Министр отметил, что сначала нужно провести тщательный анализ, чтобы понять, есть ли необходимость в мобилизации. Если она все же будет поведена, основной целью станет подготовка вооруженных сил к реагированию на угрозы.
Носатый также сказал, что Молдова намерена закрыть свое воздушное пространство. Эти заявления прозвучали после того, как российские ракеты, выпущенные по Украине, пролетели над территорией Молдовы.
Опубликовано: Светлана Репина
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