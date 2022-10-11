Минобороны Молдовы не исключает частичной мобилизации в стране

Глава Минобороны Молдовы Анатолий Носатый в эфире PRO TV заявил, что в стране может быть объявлена частичная мобилизация. Он уточнил, что это возможно в случае серьезных рисков.

Министр отметил, что сначала нужно провести тщательный анализ, чтобы понять, есть ли необходимость в мобилизации. Если она все же будет поведена, основной целью станет подготовка вооруженных сил к реагированию на угрозы.

Носатый также сказал, что Молдова намерена закрыть свое воздушное пространство. Эти заявления прозвучали после того, как российские ракеты, выпущенные по Украине, пролетели над территорией Молдовы.