В Литве предложили ввести продуктовые карточки на еду из-за роста цен продуктов на 30%
2022-10-11
22:46
Исполняющая обязанности советника президента Литвы Ирена Сегаловичене предалагет вернуть продуктовые карточки в литовском государстве.
11 октября советник литовского президента Ирена Сегаловичене сообщила, что считает целесообразным ввести продуктовые карточки в Литве для семей, которые имеют как минимум одного ребёнка. По мнению Сегаловичене, стоимость подобных карточек была бы крайне недорогой, но существенно бы помогла литовцам в условиях нынешнего кризиса.
Ирена Сегаловичене также напомнила, что за последнее время стоимость продуктов питания в Литвы выросла в среднем на тридцать процентов, и маловероятно, что цены начнут снижаться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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