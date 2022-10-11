В Литве предложили ввести продуктовые карточки на еду из-за роста цен продуктов на 30%

2022-10-11

22:46

Исполняющая обязанности советника президента Литвы Ирена Сегаловичене предалагет вернуть продуктовые карточки в литовском государстве.

11 октября советник литовского президента Ирена Сегаловичене сообщила, что считает целесообразным ввести продуктовые карточки в Литве для семей, которые имеют как минимум одного ребёнка. По мнению Сегаловичене, стоимость подобных карточек была бы крайне недорогой, но существенно бы помогла литовцам в условиях нынешнего кризиса.

Ирена Сегаловичене также напомнила, что за последнее время стоимость продуктов питания в Литвы выросла в среднем на тридцать процентов, и маловероятно, что цены начнут снижаться.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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