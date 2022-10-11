Шольц собирается в Китай, чтобы обсудить деловые интересы и отношения с Россией

По информации Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Китай примерно 3-4 ноября, чтобы обсудить деловые интересы и нарушения прав человека.

Источники издания сообщают, что будет обсуждаться также двойственное отношение Китая к российско-украинскому конфликту. Шольц считает, что Китай очень важен для Европы в борьбе с изменением климата.

Между тем правительство Германии работает над новой национальной стратегией в отношении Китая, направленной на снижение зависимости от второй по величине экономики мира, диверсификацию цепочек поставок и повышение безопасности.

При Герхарде Шредере и Ангеле Меркель, предшественниках Шольца, Китай стал самым важным торговым партнером Германии с точки зрения импорта и экспорта вместе взятых.