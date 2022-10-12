CNN: Байден назвал Путина рациональным лидером, который просчитался
2022-10-12
02:04
Джо Байден считает, что Владимир Путин является разумным политиком, однако допускающим ошибки.
12 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден дал интервью американскому телеканалу CNN, где публично заявил, что признаёт рациональность Владимира Путина как политика и лидера России. Вместе с тем, Байден уверен, что как и все живые люди, Путин может периодически ошибаться.
По мнению Джо Байдена, просчётом Владимира Путина является решение начать специальную военную операцию в Украине в надежде на то, что украинцы ожидают российскую армию. В действительности Украина давно взяла курс на полноценную независимость от Москвы, уверен Байден.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»
Боррель: НАТО могло не выполнить некоторые свои обещания России
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Ученые нашли галактическое кладбище в Млечном Пути
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации