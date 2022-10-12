Боррель: НАТО могло не выполнить некоторые свои обещания России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что НАТО могло не выполнить некоторые свои обещания России. При этом он подчеркнул, что это не оправдывает действия на Украине.

Жозеп Боррель подчеркнул, что нельзя оправдывать агрессию нарушенными обещаниями. Он также сказал, что такие доводы приводят даже некоторые его друзья.

Он также напомнил о многочисленных обязательствах Евросоюза перед Украиной, включая военные, финансовые и экономические. По его словам, так должно оставаться, однако неясно, как долго Евросоюз сможет сохранять единство в части антироссийских санкций.