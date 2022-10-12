WAM: президент ОАЭ сообщил Путину позицию Киева по некоторым вопросам
2022-10-12
09:05
WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов.
В среду днем ТАСС сообщает, что Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время проведенных во вторник с президентом России Владимиром Путиным переговоров обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. Президент ОАЭ подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. Об этом в среду сообщило эмиратское информационное агентство WAM.
Агентство сообщает, что в ходе встречи, Путин подчеркнул, что российская сторона ценит усилия, предпринятые ОАЭ и готовность продолжать посреднические действия. Президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции украинской стороны по ряду вопросов. Российский президент же подробно информировал главу ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС и о мерах, которые принимает российская сторона для обеспечения безопасности в данном регионе.
Опубликовано: Елена Калиновская
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