WAM: президент ОАЭ сообщил Путину позицию Киева по некоторым вопросам

2022-10-12

09:05

WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов.

В среду днем ТАСС сообщает, что Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время проведенных во вторник с президентом России Владимиром Путиным переговоров обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. Президент ОАЭ подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. Об этом в среду сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Агентство сообщает, что в ходе встречи, Путин подчеркнул, что российская сторона ценит усилия, предпринятые ОАЭ и готовность продолжать посреднические действия. Президент ОАЭ проинформировал Путина о позиции украинской стороны по ряду вопросов. Российский президент же подробно информировал главу ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС и о мерах, которые принимает российская сторона для обеспечения безопасности в данном регионе.

Опубликовано: Елена Калиновская







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