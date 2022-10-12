ФСБ: организатором теракта на Крымском мосту является глава ГУР Украины Буданов

Пресс-служба ФСБ обнародовала информацию об организаторе взрыва на Крымском мосту в Керченском проливе.

12 октября центр ФСБ России по связям с общественностью сообщил, что агенты ведомства установили виновных во взрыве на Крымском мосту, которыми оказались директор Главного управления разведки Украины при Министерстве обороны страны Кирилл Буданов, сотрудники ГУР и украинские диверсанты.

Также в ФСБ выяснили, что причиной взрыва на Крымском мосту является подрыв фуры, в котором находилось взрывное устройство, спрятанное в рулоне с плёнкой.