ФСБ: организатором взрыва на Крымском мосту был глава ГУР Украины Буданов

ФСБ назвала главу военной разведки Украины Буданова организатором взрыва на Крымском мосту.

12 октября РИА Новости ссылаясь на заявления Федеральной службе безопасности сообщили, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов. Сообщается, что взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом более 22000 кг. Известно, что в рамках уголовного дела задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика в следствии чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.