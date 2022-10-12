NYT: молодежь Британии возвращается к жизни с родителями из-за инфляции
2022-10-12
14:18
Издание The New York Times утверждает, что высокая инфляция в Великобритании провоцирует местную молодежь на совместную жизнь с родителями.
Американская газета The New York Times уведомляет, что недавно выпустившиеся из школы и уже отучившиеся в колледжах и ВУЗах подростки Великобритании всё чаще возвращаются в родительские дома для совместной жизни со своими родственниками. Причиной тому является рекордный рост темпов инфляции в стране, который фактически оставляет молодёжь тет-а-тет со счетами за жильё и коммунальные услуги.
В интервью NYT британская студентка Мэйси Грэттен призналась, что в Британии не наблюдается роста заработной платы, в то время как рабочих мест также больше не становится. При этом Грэттен напомнила, что цены на оплату съёмного жилища и услуг ЖКУ свой рост не замедляют.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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