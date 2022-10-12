ВС РФ пресекли попытку захвата ВСУ села Кисловка в Харьковской области

2022-10-12

15:28

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие пресекли попытку захвата ВСУ села Кисловка в Купянском районе Харьковской области.

12 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку захвата села Кисловка на Купянском направлении фронта силами трёх украинских ротных тактических групп и иностранных наёмников.

Конашенков утверждает, что благодаря слаженным действиям служащих ВС РФ и сосредоточенному огню российской артиллерии провальная попытка ВСУ взятия села Кисловка в Купянском районе Харьковской области была полностью пресечена.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: