ВС РФ пресекли попытку захвата ВСУ села Кисловка в Харьковской области
2022-10-12
15:28
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие пресекли попытку захвата ВСУ села Кисловка в Купянском районе Харьковской области.
12 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку захвата села Кисловка на Купянском направлении фронта силами трёх украинских ротных тактических групп и иностранных наёмников.
Конашенков утверждает, что благодаря слаженным действиям служащих ВС РФ и сосредоточенному огню российской артиллерии провальная попытка ВСУ взятия села Кисловка в Купянском районе Харьковской области была полностью пресечена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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