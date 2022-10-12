ВС РФ пресекли попытку захвата ВСУ села Кисловка в Харьковской области

Рыболовы со стажем подсказали идеальные способы сохранения улова на рыбалке

Если в месте поблизости растет крапива, можно нарвать ее и переложить рыбу, а в жаркую погоду засолить или запрятать в специально выкопанную яму.

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