Рыболовы со стажем подсказали идеальные способы сохранения улова на рыбалке

Если в месте поблизости растет крапива, можно нарвать ее и переложить рыбу, а в жаркую погоду засолить или запрятать в специально выкопанную яму.

Как сохранить улов на рыбалке, если планируешь там провести день-второй? Тем более, что на крючок часто попадается рыбка, которая портится довольно быстро - например, хариус и форель.

Их лучше сразу выпотрошить и удалить жабры. Затем вытереть сухой тряпкой и упаковать в полотняный мешок.

К скоропортящимся видам также относятся судак, сырть, чехонь. С ними нужно провести такую же манипуляцию. Если в месте поблизости растет крапива, можно нарвать ее и переложить рыбу.

В жаркую погоду проблема сохранности обостряется. Но способна помочь соль, которой можно пересыпать рыбешек. Правда, соленую рыбу впоследствии лучше только коптить или вялить. Для жарки она уже не подойдет: даже если будет вымочена в пресной воде - уступит свежей по вкусовым качествам.

Если рыбе предстоит копчение, время засолки не должно быть долгим. Если вялить, то в процессе засолки ее лучше держать под гнетом. Перед вялением рыбу нужно солить дольше.

Если солить не хочется, можно выкопать яму в грунте, положить туда потрошеную подсушенную рыбу, засыпать яму песком.