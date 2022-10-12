Рыболовы со стажем подсказали идеальные способы сохранения улова на рыбалке
2022-10-12
17:00
Если в месте поблизости растет крапива, можно нарвать ее и переложить рыбу, а в жаркую погоду засолить или запрятать в специально выкопанную яму.
Как сохранить улов на рыбалке, если планируешь там провести день-второй? Тем более, что на крючок часто попадается рыбка, которая портится довольно быстро - например, хариус и форель.
Их лучше сразу выпотрошить и удалить жабры. Затем вытереть сухой тряпкой и упаковать в полотняный мешок.
К скоропортящимся видам также относятся судак, сырть, чехонь. С ними нужно провести такую же манипуляцию. Если в месте поблизости растет крапива, можно нарвать ее и переложить рыбу.
В жаркую погоду проблема сохранности обостряется. Но способна помочь соль, которой можно пересыпать рыбешек. Правда, соленую рыбу впоследствии лучше только коптить или вялить. Для жарки она уже не подойдет: даже если будет вымочена в пресной воде - уступит свежей по вкусовым качествам.
Если рыбе предстоит копчение, время засолки не должно быть долгим. Если вялить, то в процессе засолки ее лучше держать под гнетом. Перед вялением рыбу нужно солить дольше.
Если солить не хочется, можно выкопать яму в грунте, положить туда потрошеную подсушенную рыбу, засыпать яму песком.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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