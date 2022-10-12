Белый дом заявил о желании снизить риски развязывания ядерной войны

2022-10-12

19:28

Белый дом планирует снизить риски ядерной войны, модернизируя свои вооружения.

12 октября американские СМИ сообщили ссылаясь на обнародованную в среду стратегию по национальной безопасности страны, что США нацелены снизить риски развязывания ядерной войны. Одновременно с этим Соединенные Штаты планируют усовершенствовать свои ядерные вооружения, чтобы ядерные силы и далее оставались способными реагировать на любые угрозы.

Также США планирует укреплять обязательства перед своими союзниками, но в тоже время в Соединенных Штатах Америки хотят добиваться снижения рисков развязывания ядерной войны, говорится в документе.

Опубликовано: Елена Калиновская







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