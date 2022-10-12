Ермак сообщил о скором закрытии неба над Украиной новыми системами ПВО

2022-10-12

19:32

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что скоро Украина получит новейшие системы ПВО от стран Запада.

Вечером 12 октября глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что уже в ближайшее время небо над территорией Украины будет полностью закрыто, поскольку западные государства передадут Киеву собственные системы противовоздушной обороны новейшего образца. Ермак утверждает, что данную информацию он получил в беседе с советником Байдена Джейком Салливаном.

Днём ранее Министерство обороны Германии опубликовало пресс-релиз, в ходе которого сообщило, что на территорию Украины прибыла первая немецкая система ПВО IRIS-T.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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