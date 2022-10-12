Ермак сообщил о скором закрытии неба над Украиной новыми системами ПВО

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что скоро Украина получит новейшие системы ПВО от стран Запада.

Вечером 12 октября глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что уже в ближайшее время небо над территорией Украины будет полностью закрыто, поскольку западные государства передадут Киеву собственные системы противовоздушной обороны новейшего образца. Ермак утверждает, что данную информацию он получил в беседе с советником Байдена Джейком Салливаном.

Днём ранее Министерство обороны Германии опубликовало пресс-релиз, в ходе которого сообщило, что на территорию Украины прибыла первая немецкая система ПВО IRIS-T.