Ермак сообщил о скором закрытии неба над Украиной новыми системами ПВО
2022-10-12
19:32
Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что скоро Украина получит новейшие системы ПВО от стран Запада.
Вечером 12 октября глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что уже в ближайшее время небо над территорией Украины будет полностью закрыто, поскольку западные государства передадут Киеву собственные системы противовоздушной обороны новейшего образца. Ермак утверждает, что данную информацию он получил в беседе с советником Байдена Джейком Салливаном.
Днём ранее Министерство обороны Германии опубликовало пресс-релиз, в ходе которого сообщило, что на территорию Украины прибыла первая немецкая система ПВО IRIS-T.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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