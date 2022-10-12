Десять тысяч солдат ВСУ закончили военную подготовку в Британии и едут домой
2022-10-12
19:37
Издание Visegrad 24 утверждает, что не менее десяти тысяч украинских солдат завершили военную подготовку в Соединённом Королевстве.
12 октября новостное агентство Visegrad 24 сообщило, что на территории Великобритании завершили свою подготовку десять тысяч украинских военных, которые обучались методам реального ведения боя и тактике сражения с российскими войсками. По данным Visegrad 24, сейчас группировка из 10 000 солдат ВСУ направляются на родину и смогут участвовать в боевых действиях.
Также журналисты Visegrad 24 уточнили, что данная группа военнослужащих Украины является второй по счёту из тех, которые обучались в Британии после старта спецоперации на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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