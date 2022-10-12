Пентагон: США хотят следить за новым оружием, поставляемым Украине
2022-10-12
19:39
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах Вашингтона осуществлять слежку за западным оружием, которое поставляется Киеву.
Вечером 12 октября глава американского оборонного ведомства "Пентагон" Ллойд Остин публично заявил, что правительство Соединённых Штатов хотело бы оставить за собой право иметь возможность отслеживать местоположение и факты использования всего западного оружия, которое поставляется Украине странами НАТО и США в частности.
Примечательно, что днём ранее Джо Байден по закрытым каналам попросил Владимира Зеленского не жаловаться на недостаток военной помощи со стороны Вашингтона, поскольку в противном случае Киев может иметь ещё меньше американских вооружений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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