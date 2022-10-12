Симсон: Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов

Еврокомиссар Симсон сообщила, что Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов.

Сегодня днем средства массовой информации сообщили, что на пресс-конференции в Праге еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что благодаря принятым мерам государств Европейского союза удалось снизить потребление газа в Европе на десять процентов.

Симсон утверждает, что страны -члены союза договорились о снижении потребления газа с конца июля. У каждого своя схема снижения потребления "голубого топлива и благодаря этому на данный момент удалось уже снизить потребления газа на десять процентов.