Симсон: Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов
2022-10-12
19:50
Еврокомиссар Симсон сообщила, что Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов.
Сегодня днем средства массовой информации сообщили, что на пресс-конференции в Праге еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что благодаря принятым мерам государств Европейского союза удалось снизить потребление газа в Европе на десять процентов.
Симсон утверждает, что страны -члены союза договорились о снижении потребления газа с конца июля. У каждого своя схема снижения потребления "голубого топлива и благодаря этому на данный момент удалось уже снизить потребления газа на десять процентов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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