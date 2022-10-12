Софья Мушкат-Дзержинская пережила своего сына и мужа-революционера и создателя ВЧК на сорок два года

Софье Дзержинской выпала на долю непростая жизнь в браке с Феликсом Дзержинским, которого она пережила на целых сорок два года.

Прозвище железный Феликс приклеилось к революционному лидеру и создателю ВЧК из-за того, что этот человек обладал несгибаемой волей и невероятно твердым характером. Он был идейным революционером, но при этом ничто человеческое не было ему чуждо, в том числе и желание иметь романтические отношения, семью и детей.

В юные годы Феликс Дзержинский был привлекательным молодым человеком, у которого было немало романов, но все они, как правило, быстро заканчивались. Причиной тому становилось несовпадение взглядов и приоритетов у потенциальных невест, ведь главной его невестой тогда была революция.

А вот с девушкой из состоятельной еврейской семьи Софьей Мушкат он нашел общий язык не только в плане романтического влечения, но в первую очередь из-за ее социалистических убеждений. Революционная деятельность увлекала Софью едва ли не так же сильно, как и Феликса. Наконец-то он нашел ту, которая могла понять его, и разделить общую страсть.

Сначала Софья стала помощницей Феликса, которая занималась партийным архивом в Кракове. Чуть позднее он стал обращать внимание на ее привлекательную внешность. Они гуляли вечерами, общались, и их близость возрастала по мере узнавания.

Доподлинно неизвестно состояли ли Софья и Феликс в официально зарегистрированном браке, но жить семьей они стали, когда ему было тридцать два года, а ей двадцать восемь. Когда девушку арестовали и сослали в Сибирь, она была уже беременна. Их сын Ян родился в заключении. Ребенок был очень слаб, и мать, чтобы повысить шансы на его спасение, отдала его в семью дяди.

Через три года Софье удалось сбежать из сибирского поселения, используя фальшивые документы, которые ей передал ее любимый Феликс. Она вернулась в Польшу и забрала маленького Ясика.

С Феликсом они пробыли в разлуке около восьми лет, и смогли, наконец, быть вместе только после того, как революция свершилась. Она встречала Феликса на перроне в Москве с такими восторженными возгласами, что это даже испугало их сынишку.

Жили Феликс и Софья небогато, в небольшой комнате в Кремле. Сын видел отца редко, ведь Дзержинский постоянно пропадал на работе, поэтому редкие поездки на природу или в Крым на курорт были для мальчика настоящим праздником. А когда отец подарил Яну бельчат, мальчик был искренне счастлив.

Феликс Дзержинский действительно не выбирал методы, когда дело касалось руководства созданной им организации ВЧК, но в то же время были в его характере и мягкие стороны: он любил детей и боролся с беспризорностью, а также был талантливым организатором.

Жизнь в лишениях на благо революции подорвала здоровье Дзержинского: он страдал от туберкулеза и проблем сердцем, и в результате скончался от инфаркта в возрасте сорока восьми лет. Сын Ян тоже прожил немногим больше, а вот Софья дожила до степенных восьмидесяти пяти лет, пережив и мужа, и сына.