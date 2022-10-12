Актеру Михаю Волонтиру не нравился Советский союз, но он расстроился, когда тот распался

Знаменитый актер Михай Волонтир не был в восторге от образа жизни в Советском союзе, и оценил все его достоинства уже ближе к преклонным годам.

Советского актера молдавского происхождения Михая Волонтира зрители знают в первую очередь по популярной саге Цыган, где он сыграл главную роль. Но талант этого артиста был куда больше, чем одна эта роль. Он был очень ответственным, всегда приходил на съемки загодя, и до неузнаваемости перевоплощался в своего персонажа, каким бы тот ни был.

Многие из тех, кто знал артиста, отмечали его спокойный, деликатный характер, за что его уважали многие: от режиссеров до гримеров и администраторов. Его талант был желанен для многих театров в Ленинграде и Москве, поэтому его приглашали туда работать. Но Волонтир был непреклонен, и не хотел покидать Молдавию.

Там он служил художественным руководителем театра в городе Бельцы, и здесь же у него были супруга и дочь, но Советский союз, как государство он не любил. Связано это оказалось с его личной историей. Его семья подверглась репрессиям.

Но местом рождения Михая Волонтира была даже не Молдавия, а тогда еще Румынское королевство. Его дед и отец служили в армии. Когда мальчику было одиннадцать лет, село, где он рос, вошло в состав СССР, и многие родные его остались в Румынии. Семья была разъединена, и в этом Михай Волонтир винил Советский союз.

В девяностые годы он публично и очень эмоционально призывал бороться с русской оккупацией, но позднее пожалел о своей запальчивости, ведь после того, как Молдова обрела независимость, она стала одной из беднейших постсоветских государств. Это артист испытал на себе. Ему приходилось работать в неотапливаемом театре, получая всего двадцать долларов.

Не дождался он помощи от государства и тогда, когда ему потребовалась дорогостоящая операция на глазах: ему помогла коллега Клара Лучко. Они были очень дружны, и, когда актриса скончалась, это было большим для него ударом.

Михай Волонтир дожил до восьмидесяти одного года, и сильно болел. У него был диабет с осложнениями, которые едва не лишили его зрения, онкологические проблемы, пять операций и ничуть не менее тяжелое лечение.

При этом денег у артиста практически не было, а от былой славы осталось лишь воспоминание. В последние годы о нем заботились только его родные: супруга Ефросинья, и дочь Стелла. Чтобы оплатить лечение семье пришлось продать последнее имущество: дачу и машину. Скончался Михай Волонтир в 2015-м году. Его дочь стала успешным дипломатом. У нее у самой родилась девочка, которую назвали Каталина.