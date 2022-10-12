Многодетный отец Михаил Пореченков признается, что за своей женой Ольгой Манешкиной он как за каменной стеной

Актер Михаил Пореченков является отцом пятерых детей, он живет в браке с Ольгой Манешкиной, но при этом не отказывает себе в романтических увлечениях.

Сейчас артисту Михаилу Пореченкову пятьдесят два года. На его счету множество работ в кино и театре, к тому же он успешен в качестве режиссера, сценариста и телевизионного ведущего. Впервые серьезное зрительское внимание он привлек участием в фильме Агент национальной безопасности. Этот фильм действительно сделал из него звезду. А сегодня на счету у Михаила Пореченкова уже более шестидесяти киноработ.

Несмотря на успех в кино, Пореченков не отказывается от предложений о съемках в рекламе. Он практичный человек, и считает работу в кино в общем-то обычной работой. К тому же, оправдание желания больше зарабатывать у Михаила Пореченкова более чем резонное. У него пятеро детей и уже есть одна внучка.

Примечательно, что его старший сын Владимир рос без отца до девятнадцати лет, потому что Михаил просто не знал о его существовании. Сейчас сыну звезды уже тридцать два года, и у него у самого есть дочь Мирослава, внучка артиста.

В другом браке с переводчицей Екатериной у Михаила родилась дочь Варвара, в судьбе которой отец принимал участия даже после расставания с супругой. Двадцать лет назад Пореченков женился на Ольге Манешкиной, с которой у них родилось трое совместных детей: шестнадцатилетняя Мария, восемнадцатилетний Михаил и одиннадцатилетний Петр.

Ольгу Михаил называет идеальной женой. Она не только справляется со всеми бытовыми вопросами самостоятельно, но и выстроила добрые отношения со старшими детьми Михаила, Владимиром и Варварой, которые при возможности приезжают к отцу в гости.

При всем при этом назвать Михаила Пореченкова верным мужем нельзя. У него, по признанию окружения актера, был роман с актрисой Анной Ковальчук. Ольге пришлось даже обращаться в руководство театра, чтобы призвать мужа к порядку, что ей, кстати удалось. Роман с Ковальчук закончился, и Михаил вернулся в семью.

Правда, верности его хватило ненадолго. Пореченков увлекся другой женщиной, Ольгой Литвиновой, но и в этом случае супруге с боевым характером удалось вернуть мужа. Актер осознает свои недостатки, и искренне раскаивается в своих поступках. Он говорит, что всегда мечтал о жене с лидерскими качествами, и Ольга именно такая. Михаил не боится называть себя подкаблучником, и не видит в этом ничего зазорного.

Он охотно отдает бразды правления семейным кораблем в руки супруги, а сам говорит, что предпочитает быть эдаким волшебником, задача которого выполнять любые желания своей любимой.