Представитель Еврокомиссии Кадри Симсон сообщает, что с середины лета страны ЕС сократили расходы газа на десять процентов.

Вечером 12 октября еврокомиссар Кадри Симсон сообщила, что страны Европейского союза в конце июля договорились о совместном соблюдении мер по сокращению потребления газа. По данным Симсон, с середины лета и до настоящего момента Евросоюз сумел сэкономить запасы газа на десять процентов.

Примечательно, что ранее в тот же день Владимир Путин заявил о том, что рост стоимости энергоресурсов в Европе возродить на Западе популярность практики искусственного увеличения денежной массы путём запуска печатного станка.