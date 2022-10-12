Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов с конца июля
2022-10-12
20:07
Представитель Еврокомиссии Кадри Симсон сообщает, что с середины лета страны ЕС сократили расходы газа на десять процентов.
Вечером 12 октября еврокомиссар Кадри Симсон сообщила, что страны Европейского союза в конце июля договорились о совместном соблюдении мер по сокращению потребления газа. По данным Симсон, с середины лета и до настоящего момента Евросоюз сумел сэкономить запасы газа на десять процентов.
Примечательно, что ранее в тот же день Владимир Путин заявил о том, что рост стоимости энергоресурсов в Европе возродить на Западе популярность практики искусственного увеличения денежной массы путём запуска печатного станка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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