Рогов: прошедшие подготовку в Британии солдаты ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС
2022-10-12
20:25
Глава совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинские военные, которые обучались на территории Великобритании, намереваются штурмовать Запорожскую АЭС.
Вечером 12 представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что вооружённые силы Великобритании готовили украинских военных на британских территориях для того, чтобы специально обученные солдаты ВСУ провели спецоперацию на наступлению на Запорожье для захвата Запорожской атомной электростанции.
В среду интернет-издание Visegrad 24 опубликовало новость о том, что десять тысяч бойцов ВСУ прошли подготовку в Британии и возвращаются в Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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