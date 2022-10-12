Макей осудил идею Зеленского направить наблюдателей к границе Украины с Беларусью
2022-10-12
22:02
Глава МИД Беларуси Владимир Макей оценил идею Зеленского о направлении группы наблюдателей на участки белорусско-украинской границы.
12 октября белорусский министр иностранных дел Владимир Макей дал оценку идее Владимира Зеленского, предложившего странам "Большой семёрки" оправить контингент наблюдателей и миротворцев на границу Украины с республикой. По мнению Макея, в таком случае прибывшие к украинско-белорусской границе наблюдатели сделают Запад участником конфликта в Украине.
Примечательно, что после слов Александра Лукашенко о планах Украины напасть на Беларусь Владимир Зеленский заверил, что украинские войска не вынашивают враждебных планов по отношению к белорусской республике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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