Макей осудил идею Зеленского направить наблюдателей к границе Украины с Беларусью

Глава МИД Беларуси Владимир Макей оценил идею Зеленского о направлении группы наблюдателей на участки белорусско-украинской границы.

12 октября белорусский министр иностранных дел Владимир Макей дал оценку идее Владимира Зеленского, предложившего странам "Большой семёрки" оправить контингент наблюдателей и миротворцев на границу Украины с республикой. По мнению Макея, в таком случае прибывшие к украинско-белорусской границе наблюдатели сделают Запад участником конфликта в Украине.

Примечательно, что после слов Александра Лукашенко о планах Украины напасть на Беларусь Владимир Зеленский заверил, что украинские войска не вынашивают враждебных планов по отношению к белорусской республике.