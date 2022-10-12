Украинские войска произвели обстрел Белгородской области России с применением новейших американских ракет.

Российское издание "Военный осведомитель" утверждает, что вооружённые силы Украины впервые задействовали американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства для обстрелов Белгородской области России, которые были произведены 12 октября.

Журналисты "Военного осведомителя" обнаружили фотографию с места крушения снарядов ВСУ в Белгороде, заметив на них маркировку BSU-59/B, которая обычно используется Соединёнными Штатами для отметки стабилизаторов ракет AGM-88 HARM.