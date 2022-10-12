ВСУ впервые атаковали Белгородскую область ракетами AGM-88 HARM производства США
2022-10-12
22:07
Украинские войска произвели обстрел Белгородской области России с применением новейших американских ракет.
Российское издание "Военный осведомитель" утверждает, что вооружённые силы Украины впервые задействовали американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства для обстрелов Белгородской области России, которые были произведены 12 октября.
Журналисты "Военного осведомителя" обнаружили фотографию с места крушения снарядов ВСУ в Белгороде, заметив на них маркировку BSU-59/B, которая обычно используется Соединёнными Штатами для отметки стабилизаторов ракет AGM-88 HARM.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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