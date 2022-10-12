Mash: войска РФ прорвали оборону ВСУ возле Артемовска, заставив противника отступить

Новостное издание Mash утверждает, что российские военные прорвали линию обороны армии Украины возле Артемовска.

Издание Mash уведомляет, что группировка российских военных прорвала линию обороны украинских солдат недалекого от города Артемовск в Донецкой области, который был переименован в Бахмут после того, как он перешёл под контроль Киева. По данным Mash, войска России закрепили свои позиции на окраинах Артемовского направления недалеко от Иванграда.

Также в Mash сообщают, что вооружённые силы Украины вынужденно отступили в центр Артемовска, вторгаясь в дома мирных граждан в поисках убежища, однако неуспевшие спрятаться украинские бойцы становятся жертвами российской артиллерии.