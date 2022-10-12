Mash: войска РФ прорвали оборону ВСУ возле Артемовска, заставив противника отступить
2022-10-12
22:26
Новостное издание Mash утверждает, что российские военные прорвали линию обороны армии Украины возле Артемовска.
Издание Mash уведомляет, что группировка российских военных прорвала линию обороны украинских солдат недалекого от города Артемовск в Донецкой области, который был переименован в Бахмут после того, как он перешёл под контроль Киева. По данным Mash, войска России закрепили свои позиции на окраинах Артемовского направления недалеко от Иванграда.
Также в Mash сообщают, что вооружённые силы Украины вынужденно отступили в центр Артемовска, вторгаясь в дома мирных граждан в поисках убежища, однако неуспевшие спрятаться украинские бойцы становятся жертвами российской артиллерии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма
ВСУ впервые атаковали Белгородскую область ракетами AGM-88 HARM производства США
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Макей осудил идею Зеленского направить наблюдателей к границе Украины с Беларусью
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы