Белый дом: США модернизируют ядерную триаду для сдерживания России и Китая
2022-10-12
23:00
В Белом доме анонсировали модернизацию американского ядерного арсенала на фоне конфронтации США с Китаем и Россией.
12 октября Белый дом опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что уже к началу следующего десятилетия Соединённым Штатам может понадобиться одновременно сдерживать агрессию России и Китая, которые уже сейчас обладают новейшим ядерным вооружением как минимум трёх разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.
В Белом доме сообщили, что Пентагон намеревается запустить программу модернизации американской ядерной триады и средств связи ядерных сил, чтобы США могли эффективно защищать не только себя, но и своих партнёров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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