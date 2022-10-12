Белый дом: США модернизируют ядерную триаду для сдерживания России и Китая

В Белом доме анонсировали модернизацию американского ядерного арсенала на фоне конфронтации США с Китаем и Россией.

12 октября Белый дом опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что уже к началу следующего десятилетия Соединённым Штатам может понадобиться одновременно сдерживать агрессию России и Китая, которые уже сейчас обладают новейшим ядерным вооружением как минимум трёх разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

В Белом доме сообщили, что Пентагон намеревается запустить программу модернизации американской ядерной триады и средств связи ядерных сил, чтобы США могли эффективно защищать не только себя, но и своих партнёров.