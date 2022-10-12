Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
2022-10-12
23:43
Как заявил президент Франции Эммануил Макрон в интервью телеканалу France 2, он намерен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по украинскому вопросу.
Французский лидер сказал, что он пригласил российского коллегу вернуться за стол переговоров, чтобы обсудить ситуацию на Украине и определить пути выхода из кризиса. Как подчеркнул Макрон, он неоднократно говорил и будет продолжать разговаривать с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта.
Президент Франции считает, что российский лидер должен прекратить военные действия на Украине, вывести оттуда войска и относиться с уважением к территориальной целостности Украины. Также Макрон подчеркнул, что он и его страна не хотят новой мировой войны.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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