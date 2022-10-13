Макей прокомментировал призыв Зеленского разместить наблюдателей на границе с Беларусью

Глава белорусского МИДа Владимир Макей прокомментировал призыв президента Украины разместить западных наблюдателей на границе с Беларусью.

12 октября глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в официальном пресс-релизе заявил, что размещение западных наблюдателей на белорусско-украинской границе «означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт».

Макей также отметил, что белорусская сторона всегда выступала против непосредственного участия в конфликте на Украине, однако, страны Запада, по мнению министра иностранных дел Беларуси, «нагнетают конфликт».