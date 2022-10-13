Макрон: Украине придётся возобновить мирные переговоры с Россией

2022-10-13

01:09

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев должен возобновить проведение мирных переговоров с Москвой.

13 октября действующий президент Французской Республики Эммануэль Макрон в официальном пресс-релизе заявил о том, что киевский режим будет вынужден возобновить мирные переговоры с Кремлём.

Макрон отметил, что Париж надеется на незамедлительное проведение переговоров между Украиной и Российской Федерацией для скорейшего урегулирования конфликта между двумя странами.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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