Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев должен возобновить проведение мирных переговоров с Москвой.

13 октября действующий президент Французской Республики Эммануэль Макрон в официальном пресс-релизе заявил о том, что киевский режим будет вынужден возобновить мирные переговоры с Кремлём.

Макрон отметил, что Париж надеется на незамедлительное проведение переговоров между Украиной и Российской Федерацией для скорейшего урегулирования конфликта между двумя странами.