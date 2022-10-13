Макрон: Украине придётся возобновить мирные переговоры с Россией
2022-10-13
01:09
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев должен возобновить проведение мирных переговоров с Москвой.
13 октября действующий президент Французской Республики Эммануэль Макрон в официальном пресс-релизе заявил о том, что киевский режим будет вынужден возобновить мирные переговоры с Кремлём.
Макрон отметил, что Париж надеется на незамедлительное проведение переговоров между Украиной и Российской Федерацией для скорейшего урегулирования конфликта между двумя странами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Прайс: США не будут вести переговоры с Россией от лица Украины
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Земфира требовала убрать украинский флаг на концерте в Литве, употребляя ненормативную лексику
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью