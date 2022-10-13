ВОЗ заявляет о новой волне COVID в Европе и опасности для США
2022-10-13
02:33
Доктор Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе, сообщил, что на континенте наблюдается рост заражений коронавирусом.
В течение недели, закончившейся 4 сентября, в Европе было зарегистрировано 1,14 млн новых случаев, а в течение недели, закончившейся 2 октября, еженедельно было зафиксировано чуть более 1,79 млн случаев. Сильный всплеск наблюдается в Германии и Италии.
По словам доктора Альберта Ко, врача-инфекциониста и профессора общественного здравоохранения, эпидемиологии и медицины Йельской школы общественного здравоохранения, в дополнение к случаям госпитализации за последние несколько недель в Европе также увеличилось число госпитализаций с COVID-19.
В США также ожидают прихода новой волны. Несмотря на то, что Джо Байден три недели назад заявил о завершении пандемии, в стране от коронавируса умирает по 300-400 человек в день.
Опубликовано: Светлана Репина
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