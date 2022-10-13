«Мой человек на все 100%»: Агата Муцениеце закрутила новый роман

Избранником актрисы стал Вован из «Реальных пацанов», они проводят время вместе и выкладывают фотоотчеты в соцсети.

Совместные фото актрисы Агаты Муцениеце и певца VAVANа, актёра Владимира Селиванова попали в соцсети. На фото, как уточняет КП, Вован из «Реальных пацанов» и бывшая жена Павла Прилучного страстно целуются.

Недавно пара была замечена в Нальчике - во всяком случае, такой вывод сделали пользователи по антуражу фотокадров. Понятно, что артисты там вместе проводили время.

Это подтверждают также совместные фото актеров, которые выложили неизвестные: на них Агата с Владимиром делали съёмку в стиле «love-story».

"Мы с Агатой на самом деле вместе были в Нальчике, от вас ничего не скрыть", - признался КП VAVAN. Артист и певец пообещал через пару дней сделать об этом некое заявление.

Владимир Селиванов намекнул, что, кроме совместной актерской работы, у них много чего и другого общего. "Я очень рад нашему знакомству, Агата мой человек на все 100%", - констатировал Владимир.