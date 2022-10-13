NYT: Стражи исламской революции Ирана прибыли в Крым для обучения россиян использованию дронов-камикадзе Shahed-136
2022-10-13
09:34
Издание The New York Times пишет, что на Украину может прибыть персонал Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для обучения российских военнослужащих использованию беспилотников-камикадзе Shahed-136.
Инструкторы якобы уже прибыли в Джанкой в Крыму и в города Херсонской области в среду.
Корпус стражей исламской революции или Армия стражей исламской революции является одним из двух видов иранских вооруженных сил, наряду с армией Исламской Республики Иран.
Согласно конституции Ирана, армия отвечает за защиту границ Ирана и внутреннего порядка, а Корпус отвечает за защиту исламской революции и ее достижений.
The New York Times сообщает, что иранские инструкторы непосредственно контролируют пуски беспилотников в том числе в Николаевской и Одесской областях. КСИР, в частности, является основным оператором беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы, скорее всего, являются персоналом КСИР или связаны с КСИР.
Ранее, напомним, Иран отрицал потавку дронов-камикадзе Shahed-136 Вооруженным силам Российской Федерации.
Опубликовано: Николай Скира
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