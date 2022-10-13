143 страны подержали резолюцию ООН за осуждение действия России в Донбассе

Резолюцию ООН о территориальной целостности Украины поддержало рекордные 143 страны.

13 октября РИА Новости сообщили, что 143 страны поддержали резолюцию, которую приняла Генеральная ассамблея ООН "Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН". Против этого документа выступило 5 государств, включая саму Россию, остальные 45 стран воздержались от голосования. Большинство стран осудили действие России в Донбассе.

Это присоединение было названо незаконным и расценивается авторами резолюции как "аннексия". Кроме того, ООН призвал Россию вывести все свои вооруженные силы с территории Украины. Сообщается, что российская делегация предложила сделать голосование по резолюции тайным, однако эту идею не поддержали.