Певец Александр Маршал, в свое время, вернулся из Америки в Россию после десяти лет жизни за океаном

Знаменитый певец Александр Маршал десять лет прожил в Америке, но все же принял решение вернуться на свою родину, в Россию.

В настоящее время Александр Миньков, более известный публике как Александр Маршал, очень популярен в России. Без его участия трудно вообразить сколько-нибудь серьезный концерт в российской столице.

Но популярность сопровождала его далеко не всегда. В юности перед ним встал серьезный выбор: стать ли ему артистом, как того велит душа, либо же пойти по отцовским стопам и стать летчиком.

Сначала Александр и поступил в авиационное училище, чтобы оправдать чаяния отца, ведь последний был для него примером и незыблемым авторитетом. Прозвище Маршал прикрепилось к нему именно в студенческие годы, вероятно, потому что он был энергичным и харизматичным лидером. Там же он сколотил музыкальный коллектив, и вскоре понял, что придется делать самостоятельный профессиональный выбор. И он выбрал музыку.

Отец отказался принять то, что сын станет музыкантом, и не стал поддерживать его материально. Поэтому будущей звезде эстрады пришлось работать и матросом-спасателем, и механиком и даже рабочим кормоцеха.

Поворотным событием в биографии Александра Маршала стало его знакомство со Стасом Наминым. Вскоре Александр вошел в состав музыкального коллектива Парк Горького, с которым отправился на гастроли в Америку.

Успех был впечатляющим, и коллективу предложили выгодный пятилетний контракт. Это стало отличной школой для певца, которая помогла ему потом сделать и успешную сольную карьеру в качестве певца Александра Маршала.

В Америке у Маршала был хороший дом, супруга и дочь Полина, но он чувствовал, что все равно западный шоу-бизнес ему чужд, да и отношения с женой начали портиться. Так, трехлетняя Полина с матерью остались в Америке, а Александр в 1997-м году вернулся в Россию.

Российская постсоветская реальность его несколько шокировала, но отступать было не в его правилах, и, спустя годы, он говорит, что ни разу не пожалел о своем решении вернуться. Сейчас Александру Маршалу шестьдесят четыре года, у него был и второй брак со своим финансовым директором Натальей, в котором родился сын Артем.

Мальчику уже двадцать три года, и родители помогают ему построить музыкальную карьеру, хотя как пара они расстались.

Со старшей дочерью он тоже общается, но преимущественно по телефону. По факту, он мало уделял девочке внимания из-за плотного гастрольного графика и расстояния, поэтому близких отношений не получилось. Ныне Александр Маршал женат на Карине Нугаевой, которая младше его на тридцать шесть лет, и вполне счастлив.